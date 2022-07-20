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«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов

20 июля 2022 19:10
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В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью значился всего один вид. Юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов-1

В финале принимали участие восемь белорусских спортсменов. В последней дисциплине – лазер-ране борьба получилась напряженной. Наш Алексей Сафончик смог не только создать конкуренцию сильнейшим российским атлетам, но и, благодаря грамотной тактике, обойти их с приличным отрывом на дистанции.

«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов-4

Алексей Сафончик, победитель турнира:
Я весь этот год тренировался и был готов к этим выступлениям. Фехтование немножко подвело, но плаванием и стрельбой я смог вытянуться на первое место. После полуфинала я был готов на победу, именно хотел победить.

«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов-7

На Кубке Дружбы также подвели итоги общего зачета. Первое место заняла команда Беларуси. Российские пятиборцы расположились на второй позиции.

«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов-10

Второй этап Кубка Дружбы пройдет в Смоленске с 24 по 30 августа 2022 года. Определять сильнейших на этом турнире вновь будут пятиборцы в возрастных категориях до 17 и до 19 лет.

# Спортивные соревнования # Алексей Сафончик # Фотофакт

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