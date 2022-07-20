«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов

В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью значился всего один вид. Юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале принимали участие восемь белорусских спортсменов. В последней дисциплине – лазер-ране борьба получилась напряженной. Наш Алексей Сафончик смог не только создать конкуренцию сильнейшим российским атлетам, но и, благодаря грамотной тактике, обойти их с приличным отрывом на дистанции.

Алексей Сафончик, победитель турнира:

Я весь этот год тренировался и был готов к этим выступлениям. Фехтование немножко подвело, но плаванием и стрельбой я смог вытянуться на первое место. После полуфинала я был готов на победу, именно хотел победить.

На Кубке Дружбы также подвели итоги общего зачета. Первое место заняла команда Беларуси. Российские пятиборцы расположились на второй позиции.