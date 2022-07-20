«Тренировался и был готов к этим выступлениям». Первый этап Кубка Дружбы по современному пятиборью завершился победой белорусов

В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью значился всего один вид. Юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе заключительного дня первого этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью значился всего один вид. Юноши в старшей возрастной категории определяли сильнейших в личном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финале принимали участие восемь белорусских спортсменов. В последней дисциплине – лазер-ране борьба получилась напряженной. Наш Алексей Сафончик смог не только создать конкуренцию сильнейшим российским атлетам, но и, благодаря грамотной тактике, обойти их с приличным отрывом на дистанции.
Алексей Сафончик, победитель турнира:
Я весь этот год тренировался и был готов к этим выступлениям. Фехтование немножко подвело, но плаванием и стрельбой я смог вытянуться на первое место. После полуфинала я был готов на победу, именно хотел победить.
На Кубке Дружбы также подвели итоги общего зачета. Первое место заняла команда Беларуси. Российские пятиборцы расположились на второй позиции.
Второй этап Кубка Дружбы пройдет в Смоленске с 24 по 30 августа 2022 года. Определять сильнейших на этом турнире вновь будут пятиборцы в возрастных категориях до 17 и до 19 лет.