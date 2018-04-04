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Попасть на II Европейские игры можно сделав селфи. Дирекция объявила условия конкурса

04 апреля 2018 19:27
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Новости Беларуси. Дирекция II Европейских игр объявила о старте конкурса на лучшее селфи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все, что требуется от участника – запечатлеть себя во время занятий спортом или на фоне какого-либо спортивного объекта в любой стране.

Попасть на II Европейские игры можно сделав селфи. Дирекция объявила условия конкурса-1

Обязательное условие – хэштег «Минск-2019» под фотографией. Он может быть написан на любом языке. География конкурса не ограничена: к участию приглашаются как жители Беларуси, так и иностранцы. 

Попасть на II Европейские игры можно сделав селфи. Дирекция объявила условия конкурса-4

Фото необходимо отправить на электронный адрес организаторов selfie@minsk2019.by.

Тройка победителей определится в декабре, главный приз – пригласительные билеты на II Европейские игры. Кроме того, призёры получат комплекты экипировки белорусской команды и дипломы.

Попасть на II Европейские игры можно сделав селфи. Дирекция объявила условия конкурса-7

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Для нас селфи не только конкурс, но и способ мощно зайти в социальные сети от имени тех участников, которым просто весело и интересно, в кайф и драйвово сфотографировать себя и попробовать себя в каком-то виде спорта, котором они не занимались. Социальные сети сейчас самое основное средство продвижения и популяризации любого мероприятия, продукта.

# Фотофакт # Анатолий Котов # Европейские игры

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