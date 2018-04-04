Попасть на II Европейские игры можно сделав селфи. Дирекция объявила условия конкурса

Новости Беларуси. Дирекция II Европейских игр объявила о старте конкурса на лучшее селфи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все, что требуется от участника – запечатлеть себя во время занятий спортом или на фоне какого-либо спортивного объекта в любой стране.

Обязательное условие – хэштег «Минск-2019» под фотографией. Он может быть написан на любом языке. География конкурса не ограничена: к участию приглашаются как жители Беларуси, так и иностранцы.

Фото необходимо отправить на электронный адрес организаторов selfie@minsk2019.by. Тройка победителей определится в декабре, главный приз – пригласительные билеты на II Европейские игры. Кроме того, призёры получат комплекты экипировки белорусской команды и дипломы.