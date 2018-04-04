«Победили за счёт более качественной защиты». БК «Цмокi-Мiнск» одолел «Гродно-93» в рамках чемпионата Беларуси по баскетболу в группе А

Новости Беларуси. В рамках баскетбольного чемпионата Беларуси в группе A прошли две игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Импульс-БГУИР» гостил у могилевского «Борисфена», где оказался слабее хозяев – 67: 102, а «Цмокі-Мінск» принимали у себя лидеров первенства – «Гродно-93».

Можно сказать, что игра набрала обороты с первых секунд. И не удивительно: «Цмокам», которые во внутреннем чемпионате выступают резервным составом, победа нужна была как воздух, ведь на горизонте маячило первое место в итоговой таблице чемпионата. И как бонус – преимущество своей площадки в плей-офф. Гродненцы же уступать лидирующую строчку не хотели. На большой перерыв команды ушли при счете 49:45 в пользу дружины из города над Неманом.

Андрей Василевко, главный тренер БК «Гродно-93»: Довольны, скорее всего, первой половиной. Дальше все пошло с ног на голову. Стали передерживать мяч, брать на себя очень много инициативы неоправданно. И все – получили в ответку.

Все решилось по ходу третьей четверти, в которой у команды Ростислава Вергуна, казалось, выросли крылья. Минчане сумели переломить ход игры в свою пользу. Как позже признался тренер, первая половина встречи ушла на то, чтобы новые-старые баскетболисты «Цмоков-Мінск» вспомнили, каково это – играть вместе. Тем не менее, итог встречи – 107:88 в пользу резервных «драконов».

Ростислав Вергун, главный тренер резервного состава БК «Цмокi-Мiнск»:

Мы были сильнее, наверное, в последние 15 минут. Победили за счет более качественной защиты, нежели той, которую мы показывали первые 25 минут. Забили пару легких мячей, что придало нам уверенность. Мы довели игру до победы.

Чемпионат Беларуси по баскетболу только набирает ход, а интересная ситуация складывается уже сейчас. Сразу три команды имеют поровну очков: «Цмокі-Мінск», «Гродно-93» и «Борисфен».