Полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по боксу. Какие медали у белорусов?

Новости Беларуси. В Италии продолжается чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. 22 июня на турнире состоялись полуфиналы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В боях на данной стадии приняли участие и два представителя Беларуси. В первом наилегчайшем весе наш Евгений Кармильчик раздельным решением судей победил украинца Андрея Ефимовича и проследовал в финал. В бою за золото наш боксер сразится с представителем России Аминтазой Бекишевым.