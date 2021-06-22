Прямой эфир

Полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по боксу. Какие медали у белорусов?

22 июня 2021 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Италии продолжается чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 22 лет. 22 июня на турнире состоялись полуфиналы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по боксу. Какие медали у белорусов?-1

В боях на данной стадии приняли участие и два представителя Беларуси. В первом наилегчайшем весе наш Евгений Кармильчик раздельным решением судей победил украинца Андрея Ефимовича и проследовал в финал. В бою за золото наш боксер сразится с представителем России Аминтазой Бекишевым.

Полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по боксу. Какие медали у белорусов?-4

А вот в полутяжелом весе наш Алексей Алферов свой поединок проиграл. Дорогу в финал белорусу преградил россиянин Руслан Колесников. Тем не менее благодаря участию в полуфинале Алферов стал обладателем бронзовой награды континентального первенства.

# Мировой бокс # Евгений Кармильчик # Андрей Ефимович # Алексей Алферов # Аминтаза Бекишев # Руслан Колесников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко обыграла Юлию Готовко и вышла в 1/8 финала турнира в Германии
22 июня 2021 19:03

Виктория Азаренко обыграла Юлию Готовко и вышла в 1/8 финала турнира в Германии

Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Истборне
22 июня 2021 19:00

Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли во второй круг теннисного турнира в Истборне

Настольный теннис. Двое белорусов всухую обыграли соперников на старте личного ЧЕ в Польше
22 июня 2021 17:35

Настольный теннис. Двое белорусов всухую обыграли соперников на старте личного ЧЕ в Польше