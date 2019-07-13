«Получилась нервная концовка. Главное, что выиграли»: тренер «Гомеля» после матча с «Торпедо»

Новости Беларуси. Тремя матчами продолжается 15 тур «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третью победу в «вышке» одержал футбольный клуб «Гомель». «Рыси» в битве аутсайдеров оказались сильнее столичного «Торпедо». Команда Алексея Меркулова мощно провела первые 45 минут. Игровое преимущество гостей дважды переросло в голы: отличились Виталий Квашук и Евгений Милевский.

Во втором тайме гомельчане играли по счету, но в завершающие минуты поединка «Торпедо» предприняло попытку спасти хотя бы ничью. Дмитрий Лисакович один мяч отыграл. Затем «автозаводцы» пытались создать финальный штурм ворот соперника, но «Гомель» сумел выстоять. «Рыси» победили 2:1 и увезли важнейшие три бала из Минска.