«Политику вводить в спорт – это большая глупость». Александр Кожевников о матчах минского «Динамо» в КХЛ

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион (хоккей):

НХЛ не посетило 25 тысяч народа, но я же до этого еще говорил, что если бы белорусы были, там было бы просто битком. И весь мир понял бы, что эта демонстрация – это просто глупость. Беларусь всегда была приятная во всех отношениях. Политику вводить в спорт – это глупость большая, это не то что неправильно, это нонсенс такой. Кто-то там, какие-то латыши, черт поймешь кто за это, шведы там не поедут. Ну не поехали бы некоторые игроки, ничего страшного нет. Испугались только этого, что поменяли бы люди, болельщики поменяли бы свое мнение о Беларуси. Им же показывали только одни демонстрации там все, что очень плохо, там все умирает, поэтому нужна революция. Поэтому здесь вот в этом ракурсе надо смотреть.

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