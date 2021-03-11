«Политику вводить в спорт – это большая глупость». Александр Кожевников о матчах минского «Динамо» в КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» попрощалось с Континентальной хоккейной лигой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в плей-офф дали настоящий бой одному из российских грандов – питерскому СКА.
Новости Беларуси. Минское «Динамо» попрощалось с Континентальной хоккейной лигой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в плей-офф дали настоящий бой одному из российских грандов – питерскому СКА.
Но, как выясняется, профессионализма и мастерства иногда бывает недостаточно для победы. На неделе минское «Динамо» провело три из четырех матчей четвертьфинальной стадии плей-офф конференций КХЛ. И все встречи получились неоднозначными с точки зрения судейства. Некоторые решения арбитров до сих пор обсуждают в интернете не только болельщики, но и топовые спортивные журналисты.
Своим мнением в социальных сетях поделился двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
А 11 марта в своих комментариях в очередной раз высказал поддержку белорусским болельщикам в связи с отменой для Беларуси чемпионата мира по хоккею.
Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион (хоккей):
НХЛ не посетило 25 тысяч народа, но я же до этого еще говорил, что если бы белорусы были, там было бы просто битком. И весь мир понял бы, что эта демонстрация – это просто глупость. Беларусь всегда была приятная во всех отношениях. Политику вводить в спорт – это глупость большая, это не то что неправильно, это нонсенс такой. Кто-то там, какие-то латыши, черт поймешь кто за это, шведы там не поедут. Ну не поехали бы некоторые игроки, ничего страшного нет. Испугались только этого, что поменяли бы люди, болельщики поменяли бы свое мнение о Беларуси. Им же показывали только одни демонстрации там все, что очень плохо, там все умирает, поэтому нужна революция. Поэтому здесь вот в этом ракурсе надо смотреть.
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Теперь «Динамо» отправляется в отпуск, а затем начнет подготовку к новому сезону. Каким он будет, покажет время. Но по серии против СКА можно твердо утверждать: в хоккей играют не деньги, в хоккей играют люди и даже личности.