В Беларуси провели рекордный по длительности хоккейный матч

Новости Беларуси. Рекорд в белорусской экстралиге: « Гомель » и « Неман » выдали третий по продолжительности матч в истории мирового хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три периода команды завершили счетом 1:1 и, чтобы выявить победителя, дружинам понадобились шесть овертаймов. Игра стартовала в 19:00 10 марта, а завершилась уже 11 марта в 1:47 ночи. Автором победной шайбы стал польский нападающий «Немана» Кристиан Дзюбински. Благодаря этой виктории гродненцы повели в серии плей-офф 3:2, и уже 12 марта могут обеспечить себе полуфинал.