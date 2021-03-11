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В Беларуси провели рекордный по длительности хоккейный матч

11 марта 2021 12:00
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Новости Беларуси. Рекорд в белорусской экстралиге: «Гомель» и «Неман» выдали третий по продолжительности матч в истории мирового хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели рекордный по длительности хоккейный матч-1

Три периода команды завершили счетом 1:1 и, чтобы выявить победителя, дружинам понадобились шесть овертаймов. Игра стартовала в 19:00 10 марта, а завершилась уже 11 марта в 1:47 ночи. Автором победной шайбы стал польский нападающий «Немана» Кристиан Дзюбински. Благодаря этой виктории гродненцы повели в серии плей-офф 3:2, и уже 12 марта могут обеспечить себе полуфинал.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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