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Егор Шарангович провёл очередной матч за «Нью-Джерси»

10 февраля 2023 14:48
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В Национальной хоккейной лиге также насыщенная соревновательная программа. В матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси», за который выступает белорус Егор Шарангович, дома оказался сильнее «Сиэтла» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Шарангович провёл очередной матч за «Нью-Джерси»-1

Наш нападающий начинал встречу во втором звене, провел на льду 12 минут 49 секунд, сделал три броска и заблокировал выстрел соперника. Всего в нынешнем сезоне у Шаранговича 22 балла в 51 встрече.  

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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