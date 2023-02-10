Егор Шарангович провёл очередной матч за «Нью-Джерси»

В Национальной хоккейной лиге также насыщенная соревновательная программа. В матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси», за который выступает белорус Егор Шарангович, дома оказался сильнее «Сиэтла» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш нападающий начинал встречу во втором звене, провел на льду 12 минут 49 секунд, сделал три броска и заблокировал выстрел соперника. Всего в нынешнем сезоне у Шаранговича 22 балла в 51 встрече.