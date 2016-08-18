Прямой эфир

«Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счётом 3:6

18 августа 2016 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло казанскому «Ак Барсу» в третьем матче на кубке Латвийских железных дорог. При этом именно зубры открыли счет: отличился Гаврус.

Более того, к середине второго периода белорусы вели усилиями Готовца и Эллисона 3:1.

Однако удержать преимущество не удалось. В заключительном отрезке команда посыпалась и как закономерный итог – поражение 3:6. В заключительном поединке – за третье место – Динамо сразится с одноклубниками из Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# ХК Динамо-Минск

Другие новости рубрики

Все новости
Рио-2016. Финал байдарок-одиночек на 500 метров: олимпийский заплыв Марии Литвинчук в 16.10
18 августа 2016 08:41

Рио-2016. Финал байдарок-одиночек на 500 метров: олимпийский заплыв Марии Литвинчук в 16.10

«Барселона» выграла суперкубок Испании
18 августа 2016 08:35

«Барселона» выграла суперкубок Испании

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов шотландский «Селтик» почти гарантировал себе групповой этап
18 августа 2016 08:33

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов шотландский «Селтик» почти гарантировал себе групповой этап