«Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счётом 3:6

Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло казанскому «Ак Барсу» в третьем матче на кубке Латвийских железных дорог. При этом именно зубры открыли счет: отличился Гаврус.

Более того, к середине второго периода белорусы вели усилиями Готовца и Эллисона 3:1.

Однако удержать преимущество не удалось. В заключительном отрезке команда посыпалась и как закономерный итог – поражение 3:6. В заключительном поединке – за третье место – Динамо сразится с одноклубниками из Риги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».