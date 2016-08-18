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Рио-2016. Финал байдарок-одиночек на 500 метров: олимпийский заплыв Марии Литвинчук в 16.10

18 августа 2016 08:41
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Новости Беларуси. После неудачи в полукилометровом финале двоек, горечь которой байдарочница Марина Литвинчук разделила с Надеждой Лепешко, уроженка Петриковского района пытала счастья на 500 метрах уже в одиночке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В своём предварительном заезде белоруска захватила лидерство на первых десятках метров, однако затем пропустила вперёд венгерку Дануту Козак. В любом случае, задача попасть в полуфинал была Мариной выполнена.

Отдохнув часик с небольшим, Литвинчук снова мобилизовала свои силы и умения, на этот раз задавшись целью выйти в финал. И эта цель была достигнута довольно уверенно: финишный створ наша гребчиха пересекла первой, опередив ближайшую преследовательницу Лизу Кэррингтон из Новой Зеландии на полсекунды.

Таким образом, 18 августа в 16:10 по белорусскому времени – финал женских байдарок-одиночек на дистанции 500 метров. Болеем за Марину Литвинчук!

Фото. Александр Семеняко

# Олимпиада 2016

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