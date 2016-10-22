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Поединок команд «Крумкачы» и «Гранит» открыл 26 тур Беларусбанк-чемпионата по футболу

22 октября 2016 19:11
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Новости Беларуси. Открывал же 26 тур поединок на столичной улице Маяковского. Вечером 21 октября здесь встречались «Крумкачы» и «Гранит», не хватающие звёзд с неба во второй половине чемпионата.

«Вороны» забили первыми:

8 минута стала счастливой для Егора Семёнова.

Но гости отыгрались ещё до перерыва благодаря меткости Николая Загвоздина, который ювелирно исполнил штрафной.

И всё же последнее слово осталось за Минским коллективом:

решающее взятие ворот оформил опытный Дмитрий Климович.

Таким образом, «Крумкачы» победили в чемпионате впервые с 31 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василий Хомутовский, И.О. главного тренера ФК «Крумкачы»:
Зная как играет «Гранит», мы использовали их слабую сторону, я уже не буду говорить какую. И я думаю, что у нас эти первые 20 минут здорово получалось. Мы горды за команду, за ребят, так как они выкладывались на 100-120 %, и у нас ни к кому нет претензий.

# Футбол Беларуси # Василий Хомутовский

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