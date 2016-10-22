В год 25-летия НОКа решение о проведении вторых Европейских олимпийских игр в Минске стало настоящим подарком для страны

Новости Беларуси. Примечательно, что масштабный форум в Минске проходит в год 25-летия Национального Олимпийского комитета. И решение провести вторые Европейские игры в Беларуси стали настоящим подарком.

За годы работы НОК стал крупной и авторитетной общественной организацией, которая внесла значительный вклад в развитие спорта высших достижений,

а также в продвижение здорового образа жизни среди рядовых белорусов.

12 олимпийских игр, 99 медалей. 19 из них высшей пробы – и все это за четверть века новейшей истории Беларуси и национального олимпийского движения.

1996 год. Атланта. Первые летние игры для суверенной Беларуси и первое в нашей истории олимпийское золото. Екатерина Карстен стала лучшей в академической гребле.



Дальше – больше. Нагано, Сидней, Солт-Лейк-Сити, Афины, Турин, Пекин, Ванкувер, Лондон, Сочи, жаркий Рио-де-Жанейро.

И наши спортсмены неизменно возвращаются домой с медалями.

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (вольная борьба):

Осознаешь, что у тебя такая медаль в кармане, что ты чего-то достиг. Но, естественно, хотелось бы золото, но, я думаю, что пускай эта медаль положит начало завоеванию дальнейших олимпийских медалей в женской борьбе.

Самыми сложными не столько физически, сколько морально, по признаю самих олимпийцев, стали минувшие игры в Рио.

Александр Богданович – титулованный белорусский гребец, олимпийский чемпион, прочувствовал на себе, что значит оказаться за бортом Олимпиады.



Александр Богданович, призёр Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Олимпийских игр в Пекине (гребля на байдарках и каноэ):

Я целенаправленно шёл к этой Олимпиаде, я тренировался, хотел завоевать медаль. Обидно, что не дали этот момент все юристы. Непосредственно сам Олимпийский комитет принимал очень большое участие, и поддержка была видна.

Защита интересов своих спортсменов, организация турниров, соревнований и сборов – не полный перечень обязанностей НОКа.

Та самая «невидимая» работа, без которой, зачастую, олимпийский триумф просто не возможен.

Ксения Санкович, двукратный призер Олимпийских игр (художественная гимнастика):

Когда ты спортсмен, ты, наверное, очень много не замечаешь работы, которую проводит НОК. За тебя всё сделали, все организовали. Ты как бы читаешь, что всё так и должно быть.

Беларусь прочно закрепилась в топ-20 самых спортивных стран мира.

Об успешности олимпийского движения в нашей стране мировая общественность судит не только по количеству завоеванных в упорной и жесткой борьбе наград. Еще одним признанием Беларуси-спортивной, и настоящим подарком в год 25-летия НОКа стало решение о проведении вторых европейских олимпийских игр в Минске.

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике, бронзовый призер Олимпиады 2012:

Всё-таки это Олимпийские игры в Европе. Приедут сильнейшие. Огромный плюс для простых белорусов –

увидеть сильнейших спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Вот представьте, в какой они будут форме.

Национальный олимпийский комитет уже начал подготовку к предстоящим Европейским олимпийским играм, чтобы в очередной раз не словом, а делом доказать миру: белорусы – по-настоящему спортивная нация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.