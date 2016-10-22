Александр Лукашенко: Европейские игры должны объединить людей во всем мире

С долей ревности надо сказать, что прекрасная сьемка рекламного фильма выполнена новосибирской студией в 11 странах мира. Трактор «Беларус» знают на всех континентах и работает он на полях 60 государств как минимум.

Не меньшего географического масштаба событие состоялось в Минске – Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов. В Беларусь приехали представители из 50 государств. И приняли историческое для нашей страны решение – в 2019 году в Беларуси пройдут вторые Европейские игры, иначе говоря – олимпиада европейского масштаба. С подробностями – наш корреспондент Екатерина Жилянина.

Олимпийские игры, как и любой другой праздник, но с беспрецедентным, пожалуй, масштабом, с одной стороны – блестящее шоу, с другой – огромная организационная работа. И множество сопутствующих вопросов. Решение их и есть главная задача олимпийских комитетов. 250 человек, представители 50 стран. Европа. И не только. Съехались в Минск на 45-ю Генассамблею ЕОК. Главный вопрос повестки дня – вторые Европейские игры. В 2019-м году Беларусь станет хозяйкой форума.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо проводить подобные мероприятия душевно, надо, чтобы люди приезжали и не пугались этих мероприятий, а отдыхали. Надо сделать так, чтобы соревнования, виды соревнований и спортсмены, которые приезжают на эти соревнования, чувствовали себя идеально и показывали или стремились показать самые высокие результаты. Надо сделать все для организаторов, для нас, я надеюсь, вы все приедете к нам, если такое решение будет утверждено руководящими органами ЕОК. Надо сделать все, чтобы фанаты и болельщики чувствовали, что это праздник. Надо сделать так, чтобы вся страна в эти дни ощущала этот праздник, объединяли эти соревнования всех не только в стране проведения, но в Европе и мире в целом. И я пообещал нашему руководителю, что Беларусь именно это сделает. Все сделает для того, чтобы соревнования были добрыми, душевными и чтобы вы никогда не пожалели о принятом решении провести Европейскую олимпиаду в Беларуси.

Гостиницы, спортивные арены, а еще персонал, волонтеры – все это Беларусь уже демонстрировала в 2014 году. Хоккейный форум убедил – страна справится. Сергей Бубка и сам привык брать высокую планку, Беларуси ставит высокую оценку.

Сергей Бубка, глава Национального олимпийского комитета Украины:

Посмотрите объективно, реально. Та инфраструктура, которая построена за 20 лет, когда Александр Григорьевич возглавил олимпийский комитет и государство Беларусь. Поэтому выстроена современная уникальная инфраструктура, которая может использоваться и для спорта высших достижений, и для здоровья нации. Поэтому эта инфраструктура позволяет провести на самом высоком уровне Европейские игры.

А вот – Олимпийские игры в Рио. Трибуны давно опустели, но в кулуарах продолжают обсуждать. И ту самую, кстати, пустоту на трибунах, только во время главных спортивных стартов, и безопасность, и комфорт. Как улучшить олимпийские будни и не наступить на бразильские грабли, предложения озвучивают в Минске.

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Мы готовы направлять своих специалистов, я имею в виду национальные олимпийские комитеты, в предыгровой период, за 2-3 недели. В играх участвует 11 тысяч спортсменов. А всего в деревне единовременно находится 18 тысяч участников. Вы можете представить, какая потребность в управленческих решениях и кадрах.

Проблем в олимпийской семье хватает. И мелких, бытовых, как говорится. Доходит и до скандалов. Ирена Шевиньска – легенда польской легкой атлетики. Ее первая Олимпиада – Токио 64-й год. Полвека назад, вспоминает, таких скандалов с допингом не знали, не слышали. Но год за годом допинг подтачивал спортивное единство.

Ирена Шевиньска, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Польша:

Надо, чтобы были чистые атлеты. У нас есть антидопинговое агентство. Все время они там под контролем. Думаю, что в Польше такой большой проблемы нет.

Решение острого вопроса должно быть консолидированным. Еще одна инициатива, требующая общих усилий: жизнь после спорта. Так называемая посткарьерная адаптация. Здесь возможны варианты: от некоего фонда с грандами, позволяющими начать бывшему атлету бизнес до помощи в образовании – обучение спортивному менеджменту. После чего бывшие чемпионы могут стать управленцами или тренерами. При финансовой поддержке со стороны комитетов это привлечет профессионалов в детско-юношеский спорт.

Накануне большое торжество по случаю празднования юбилея НОК прошло в Большом театре оперы и балета. Чтобы поздравить комитет с круглой датой и вспомнить, как все начиналось, пришли более тысячи гостей. Среди них были практически все олимпийские чемпионы и призеры нашей страны.

Сегодня участники Ассамблеи продолжили работу. Говорили в том числе о детско-юношеском спорте, определились с местами проведения юношеских фестивалей и следующей Генассамблеи в 2017 году. Она состоится в Хорватии.

Янез Кочианчич, исполняющий обязанности главы Европейских олимпийских комитетов:

Повестка была очень насыщенной, но главная новость, конечно, что Беларусь примет следующие Европейские игры. Мы убеждены: это будут великолепные игры, которые смогут сравниться даже с Олимпиадой. У нас было много кандидатов, ваша страна – самый реалистичный и хороший вариант. По сути, здесь уже есть все для успешного проведения соревнований.

Поработали продуктивно. По завершении – экскурсия. В обзорном маршруте – спортивные объекты. В 2019 году многим из них предстоит принимать вторые Европейские игры.