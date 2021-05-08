«Подтвердили свой уровень мастерства». В Минске завершился Кубок Беларуси по стрельбе из лука

Новости Беларуси. Подошел к концу Кубок Беларуси по стрельбе из лука. Для стрелков это не просто первый в 2021 году старт под открытым небом, это также возможность попасть в национальную команду, которая уже совсем скоро отправится на чемпионат Европы в Турцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особое внимание сосредоточили на себе мужчины. В отличие от барышень они еще не завоевали олимпийские лицензии, и попадание на континентальный форум с командой имеет исключительное значение. Так, в классическом луке у парней лучший результат показал Павел Далидович, в блочном же победу праздновал Олег Лаврентьев.

Среди девушек в стрельбе из классического лука золото завоевала Анна Марусова, в блочном равных не было Марине Цукановой.

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:

Результаты, конечно, могли бы быть и лучше, но погода вносит свои коррективы. И это, может быть, не те результаты, которых мы ожидали, но, в принципе, все, кто просматривался на отборочные старты и на дальнейшую борьбу за лицензии на Олимпийские игры, подтвердили свой уровень мастерства. Будет трудно, точно говорю, что будет нелегко, потому что очень многие сильные спортсмены высокого класса из Европы, из других стран мира не имеют на сегодняшний день лицензий. Конечно, нашим ребятам придется нелегко.