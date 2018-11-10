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Подготовка ко II Европейским играм в центре внимания 47-й Генассамблеи ЕОК

10 ноября 2018 13:48
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Новости Беларуси. В испанском городе Марбелья открылось 47-е заседание Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подготовка ко II Европейским играм в центре внимания 47-й Генассамблеи ЕОК-1

Одним из ключевых в повестке дня стал отчет о ходе подготовки ко II Европейским играм, которые в 2019 году примет Минск. Руководству и членам ЕОК представлен детальный отчет о проведенных мероприятиях по подготовке к мультиспортивному форуму.

Подготовка ко II Европейским играм в центре внимания 47-й Генассамблеи ЕОК-4

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Наша презентация была довольно полная. После самой презентации я общался с целым рядом руководителей олимпийских комитетов, представителями видов спорта. Все оценили презентацию как весьма успешную и, что самое главное, очень содержательную и дающую полную картину подготовки.

Подготовка ко II Европейским играм в центре внимания 47-й Генассамблеи ЕОК-7

Очередное заседание Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов проходит 9-10 ноября. Участие в мероприятии принимает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также президент ЕОК Янез Кочианчич.

# Европейские игры # Георгий Катулин # Фотофакт

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