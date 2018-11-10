Подготовка ко II Европейским играм в центре внимания 47-й Генассамблеи ЕОК

Новости Беларуси. В испанском городе Марбелья открылось 47-е заседание Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одним из ключевых в повестке дня стал отчет о ходе подготовки ко II Европейским играм, которые в 2019 году примет Минск. Руководству и членам ЕОК представлен детальный отчет о проведенных мероприятиях по подготовке к мультиспортивному форуму.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Наша презентация была довольно полная. После самой презентации я общался с целым рядом руководителей олимпийских комитетов, представителями видов спорта. Все оценили презентацию как весьма успешную и, что самое главное, очень содержательную и дающую полную картину подготовки.