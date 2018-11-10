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Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая

10 ноября 2018 11:45
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Новости Украины. Украинская спортсменка Элина Свитолина (4 WTA) признана лучшей теннисисткой октября.  

Как сообщается на сайте WTA Tennis, девушка победила в голосовании и добавила ещё одно достижение к своим успехам в этом сезоне.  

Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая-1

Фото: wtatennis.com  

«Я прошла свой путь в матче, на турнире. Это показывает, что я могу играть в большой теннис и, несомненно, придаёт мне уверенности. Думаю, мне больше не нужно никому нечего доказывать», – приводит WTA слова Элины.  

Можно упомянуть, что лучшим результатом Свитолиной была третья строчка в мировом рейтинге, так что сейчас она в шаге от своего былого успеха.  

Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая-4

Фото: instagram.com/elisvitolina  

Второе место по итогам голосования заняла Арина Соболенко. Третье и четвёртое места достались Каролин Возняцки и Слоан Стивенс.  

На неделе мы сообщали, что Соболенко номинирована на звание игрока месяца.  

Если бы она победила, то стала бы лучшим игроком второй месяц подряд – здесь подробнее.  

# Теннис # Элина Свитолина

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