Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая

Новости Украины. Украинская спортсменка Элина Свитолина (4 WTA) признана лучшей теннисисткой октября.
Как сообщается на сайте WTA Tennis, девушка победила в голосовании и добавила ещё одно достижение к своим успехам в этом сезоне.
Новости Украины. Украинская спортсменка Элина Свитолина (4 WTA) признана лучшей теннисисткой октября.
Как сообщается на сайте WTA Tennis, девушка победила в голосовании и добавила ещё одно достижение к своим успехам в этом сезоне.
Фото: wtatennis.com
«Я прошла свой путь в матче, на турнире. Это показывает, что я могу играть в большой теннис и, несомненно, придаёт мне уверенности. Думаю, мне больше не нужно никому нечего доказывать», – приводит WTA слова Элины.
Можно упомянуть, что лучшим результатом Свитолиной была третья строчка в мировом рейтинге, так что сейчас она в шаге от своего былого успеха.
Фото: instagram.com/elisvitolina
Второе место по итогам голосования заняла Арина Соболенко. Третье и четвёртое места достались Каролин Возняцки и Слоан Стивенс.
На неделе мы сообщали, что Соболенко номинирована на звание игрока месяца.
Если бы она победила, то стала бы лучшим игроком второй месяц подряд – здесь подробнее.