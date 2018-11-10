Лучшим игроком октября стала Свитолина, Соболенко – вторая

Как сообщается на сайте WTA Tennis, девушка победила в голосовании и добавила ещё одно достижение к своим успехам в этом сезоне.

«Я прошла свой путь в матче, на турнире. Это показывает, что я могу играть в большой теннис и, несомненно, придаёт мне уверенности. Думаю, мне больше не нужно никому нечего доказывать», – приводит WTA слова Элины.

Можно упомянуть, что лучшим результатом Свитолиной была третья строчка в мировом рейтинге, так что сейчас она в шаге от своего былого успеха.