«Поддержка нам нужна»: белорусские биатлонисты улетели в Шушен на сборы перед Кубком мира

Новости Беларуси. Белорусская сборная по биатлону отправилась на заключительные сборы перед Кубком мира.

Он стартует в Эстерсунде уже через две недели.

Последний этап подготовки наши спортсмены проведут в норвежском Шушене. В котором сейчас проходит турнир, являющийся, по сути, неофициальным открытием нового биатлонного сезона. Именно по его итогам тренерский штаб нашей команды окончательно определиться с составом, который выступит на мировом первенстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сыман, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону:

В Норвегии трасса уже готовы, поэтому мы туда выезжаем с удовольствием. Настоящий снег, не искусственный, а настоящий. Уезжает вся команда, в полном составе. И там уже отберем, кто поедет на Кубок мира, кто поедет на кубок IBU, команды разъедутся.

Поддержка нам нужна. И наших болельщиков, и всей Беларуси.

Надежда Писарева, член женской сборной Беларуси по биатлону:

Хочется сказать спасибо всем, кто за нас болеет, поддерживает и будет продолжать это делать. Мы будем стараться показывать хорошие результаты, стараться добиваться большего.

В Шушене уже находится трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Это её первые тренировки после рождения дочки и проходят они по индивидуальной программе. Набрать прежнюю форму и вернуться в большой спорт прославленной белорусской биатлонистке помогают, в том числе, и норвежские специалисты, которые обладают большим опытом по подготовке спортсменок после родов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.