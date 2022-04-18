Почти камбэк «Юности» на Кубке Президента по хоккею. Минчане закинули 3 шайбы за 10 минут, но всё равно проиграли

Дружины выдали яркий атакующий хоккей. На двоих соперники забросили 11 шайб. Причем большую часть времени инициативой владел жлобинский клуб. По итогам двух периодов хозяева вели с достаточно комфортным преимуществом в 2 шайбы. Более того, на старте последнего отрезка «Металлург» отличился еще дважды, и счет стал 6:2. Казалось, игра сделана. Однако действующий чемпион едва не совершил феноменальный камбэк. За 10 минут минчане нанесли три точных броска. Но в итоге спастись не получилось. «Металлург» сильнее 6:5. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Юности». А это значит, что впереди еще как минимум 2 противостояния. Первое состоится 19 апреля в Жлобине, второе – 21 апреля в Минске.