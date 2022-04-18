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Почти камбэк «Юности» на Кубке Президента по хоккею. Минчане закинули 3 шайбы за 10 минут, но всё равно проиграли

18 апреля 2022 10:42
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Новости Беларуси. «Металлург» победил «Юность» в третьем матче финальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почти камбэк «Юности» на Кубке Президента по хоккею. Минчане закинули 3 шайбы за 10 минут, но всё равно проиграли-1

Дружины выдали яркий атакующий хоккей. На двоих соперники забросили 11 шайб. Причем большую часть времени инициативой владел жлобинский клуб. По итогам двух периодов хозяева вели с достаточно комфортным преимуществом в 2 шайбы. Более того, на старте последнего отрезка «Металлург» отличился еще дважды, и счет стал 6:2. Казалось, игра сделана. Однако действующий чемпион едва не совершил феноменальный камбэк. За 10 минут минчане нанесли три точных броска. Но в итоге спастись не получилось. «Металлург» сильнее 6:5. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Юности». А это значит, что впереди еще как минимум 2 противостояния. Первое состоится 19 апреля в Жлобине, второе – 21 апреля в Минске.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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