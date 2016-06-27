Почему уходит Месси? Футболист объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Новости Аргентины. «Для меня в сборной Аргентины все закончено. Это мое решение, – заявил 29-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси. – Я думаю, что завершение карьеры в сборной лучший выход для всех, сначала для меня, а затем уже для всех. Есть много людей, которые хотели этого».

Решение продиктовано поражением команды в Кубке Америки.

В воскресенье в финале турнира, который проходил в США, аргентинцы уступили в серии пенальти сборной Чили – 2:4, а Лионель Месси не смог реализовать свой удар с одиннадцатиметровой отметки.



Всего в составе сборной Аргентины, за которую Месси выступает с 2005 года,

он провел 112 матчей и забил 55 мячей.

Между тем, вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро, комментируя заявление Месси, отметил, что футболист погорячился. Ромеро также подчеркнул, что члены сборной готовы поддержать любое решение Месси, но большинство из них все-таки рассчитывает, что заявление было сделано на эмоциях.



Пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины цитирует слова Серхио Ромеро:

Я думаю, что Лео погорячился, поскольку мы упустили хорошую возможность. Несмотря на результат, мы продемонстрировали командный дух и желание победить. Мы не должны опускать головы, нам нужно смотреть в будущее. Я не представляю себе команду без Месси.