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Новый спорткомплекс открыли в Минске: стадион, тренажерный зал, корты

21 июня 2016 19:32
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Новости Беларуси. Подарок самым спортивным минчанам сегодня преподнесли городские власти. В столице торжественно открыли спорткомплекс «Орбита».

Это площадка для занятий легкоатлетическими видами спорта.  Часть объектов разместили в крытом манеже, остальные - на улице. В распоряжении будущих чемпионов – стадион, беговые дорожки, тренажерный зал, теннисные корты.

Планируется, что спорткомплекс будет принимать соревнования городского и республиканского масштаба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Спорт Беларуси # Игорь Карпенко # Александр Шамко

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