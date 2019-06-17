Почему настольный хоккей набирает популярность? О стратегии игры рассказывают игроки

Новости Беларуси. В Беларуси на этой неделе собрались любители необычной разновидности хоккея. Это даже не хоккей на траве и не хоккей с мячом. Речь про настольный хоккей, или как его еще сокращенно называют – нахок, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В Раубичах проходил чемпионат мира, к нам съехались полторы сотни любителей этой игры из 16 стран. Было интересно и очень жарко. А еще накануне старта наш корреспондент Ирина Петыш разузнала про особенности этой игры.

Ирина Петыш, СТВ:

Настольный хоккей – по-настоящему уникальный вид спорта. Здесь нет ограничений ни в возрастном плане, ни в плане физической подготовки. Так, за одной площадкой соперниками могут стать представители абсолютно разных профессий. Как, например, сейчас: врач-стоматолог и журналист. Кстати, именно на таких симуляторах будут играть на минском чемпионате мира. Настольный хоккей все еще считают детской забавой, в то время как этот вид спорта в Беларуси активно развивают почти шесть лет, а в мире и того больше – 40 лет. Продолжительность матча – 5 минут, но физическая нагрузка недетская. Всё это время спортсмен в напряжении стоит у площадки. А ведь впереди еще и серия плей-офф.

Вадим Крыницкий, игрок в настольный хоккей:

Эта игра не совсем детская. Она позволяет быть дисциплинированным, позволяет быть внимательным, собранным, развивает очень хорошо моторику рук.

В этом виде спорта нет и возрастных ограничений. И если мы говорим о самых маленьких, требование одно: главное, чтобы хватало сил жерди двигать. В белорусском нахоке (так сокращенно называют эту игру) есть специальная детская лига: для ребят 13 лет и младше. Однако иногда они «вырываются» из своего дивизиона и соревнуются со старшими.

Александр Бартош, лучший игрок Беларуси 2018 года:

Для этого, конечно же, есть кроме его желания определенный уровень готовности в техническом плане, конечно же. И, играя с таким ребенком, который уже выиграл первую лигу, и когда он играет в высшей, здесь нельзя расслабляться, потому что можно отхватить от него по полной программе. За неполных шесть лет настольного хоккея в Беларуси – более 70 проведенных турниров республиканского и международного уровней плюс три этапа Кубка мира. Успех белорусского нахока отмечают и на международной арене: буквально пару недель назад наша страна стала членом Международной федерации настольного хоккея, а в эти выходные Раубичи приняли 16-й чемпионат мира.

Сергей Важник, председатель Лиги настольного хоккея Беларуси:

Видимо, учли наш рост, потому что за пять лет мы достигли достаточно весомых результатов: мы с 70-го места в мире стали 15-ми. И очень важный момент: мы выше Канады и США, в отличие от хоккея ледового. Призываем ледовых хоккеистов подтянуться, стать выше Канады и США как минимум. На чемпионат мира в Раубичах съехались более 150 спортсменов из 16 стран мира. Соревнования проведены в 10 категориях, белорусы выступили в восьми. В составе национальной команды – и представители детской лиги.

Ярослав Важник, лучший игрок серии В (детской лиги):

Я первый раз буду участвовать в национальной сборной. Там будет очень много англичан, и я могу разговаривать с ними по-английски, потому что я очень хорошо знаю английский. Без участия хозяев прошли только соревнования среди женщин. Интерес у белорусок к нахоку есть, но вот уровень мастерства пока не тот. Хотя сам вид спорта позволяет сойтись за одним столом мужчине и женщине. Правда, здесь есть свои психологические особенности. Сергей Важник:

Я даже вам открою один психологический секрет: когда-ты играешь с женщиной, ты играешь не по-настоящему. И это, кстати, очень сильно подводит, потому что когда ты видишь, что ты проигрываешь уже со счетом 0:2, 0:3, ты начинаешь собираться, но очень часто уже не успеваешь сравнивать счет. Это немножко расслабляет. Когда против тебя играет женщина, по-джентельменски ты понимаешь, что все-таки играешь с женщиной.