«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Новости Беларуси. На неделе мы узнали, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх в состязаниях по борьбе, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Обсуждать этот самый список и в принципе сам мультифорум мы сегодня будем с председателем Белорусской федерации борьбы Камандаром Маджидовым. «В вольной борьбе команда достаточно опытная» У нас по шесть представителей в каждом виде борьбы, есть представители во всех весовых категориях, из этих 18 человек – четыре призера I Европейских игр. Можно ли нашу команду назвать уже опытной и в принципе фаворитом игр?

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Команда, конечно, опытная. В вольной борьбе команда достаточно опытная. Девушки у нас достаточно опытные. Плюс греко-римская. Если смотреть по составу, по регалиям спортсменов, представители вольной борьбы выглядят посильнее греко-римлян. Чего ждете от борцов классического стиля? Камандар Маджидов:

Я думаю, что в вольной борьбе ребята уже опытные. Прошло время, на смену пришли новые ребята. Что они совсем молодые, я бы не сказал. Уже достаточно многие боролись и на чемпионатах мира, и Европы. По возрасту, может, они и молодые, а по опыту я бы не сказал, что они мало боролись – достаточно. Будут выступать на высоком уровне, дома мы должны выступить достойно. Женская команда у нас очень опытная. О Виолетте Чирик: «При хорошем раскладе может сделать медаль» У девушек подобралась просто фантастическая команда, и на фоне очень титулованных спортсменок выделяется Виолетта Чирик. Не так много у нее громких успехов. Что можете про нее сказать?

Камандар Маджидов:

Я видел ее на чемпионате мира еще в 2017 году. Она там пятой стала. Несмотря на это, эта девушка любит драться до последнего. Я думаю, что постарается. При хорошем раскладе может сделать медаль. То есть абсолютно от каждой нашей девушки можно ждать медаль? Камандар Маджидов:

Можно ждать. Всё зависит от их готовности, как они себя проявят. Я думаю, каждая из них понимает, что дома будет выступать, а дома и стены помогают. То есть пять медалей у нас будет? Камандар Маджидов:

Не знаю, как пять, но медали нужны. Выделяется, конечно, в списке Мария Мамошук, наш серебряный призер Рио. Она стала героиней нашего сюжета. Мария Мамошук: «На ковёр нужно выходить с холодной головой» «Некоторые спортсмены заранее начинают переживать, поэтому теряют контроль и не могут бороться» Все спортсмены говорят о том, что выступать дома проще, но есть момент давления, волнения. Как с ними справляться?

Камандар Маджидов:

Конечно, считаю, что дома даже тяжелее. По себе помню, дома я не мог бороться. Когда выезжал, я лучше выступал. Столько народа ждет от нас, и с этим надо уже не бороться, а именно вышел на ковер – и там показывай борьбу. Некоторые спортсмены заранее начинают переживать, поэтому теряют контроль и не могут бороться. Я им посоветовал просто готовиться, а уже ближе к схваткам настраиваться и выходить выигрывать. Конкретно к борцам, наверное, очень высокие требования и медальные ожидания. Вам это приятно или наоборот – было бы проще, если бы от вас никто ничего не ожидал? Камандар Маджидов:

Внимание всегда приятно, но в этом случае очень тяжело, потому что все ждут. Сегодня намного сложнее стало: 16 человек в весовой категории. Получается, что слабых нету. Выступают достойные. Тут и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы Европы будут бороться. Так что придется показывать борьбу. Представителям некоторых видов спорта предстоит выступать на незнакомых аренах, но вам площадка Дворца спорта знакома очень хорошо. Это поможет справиться с волнением?

Камандар Маджидов:

Думаю, это тоже немаловажно. Мы достаточно много провели здесь турниров: Караваева, Медведя. Медведя уже 48-й будет, Караваева – где-то 25-30-й. Это говорит о том, что площадка протоптанная, знаем каждый его уголочек. И для спортсменов будет удобнее, потому что всё свое. «Финансирование есть, а теперь надо только медали взять»