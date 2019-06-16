Мария Мамошук: «На ковёр нужно выходить с холодной головой»

Новости Беларуси. Ее спортивная карьера началась на юге нашей родины, в городе над Сожем. Когда-то маленькая Маша Мамошук даже не подозревала, что спустя годы ее имя не раз произнесут в контексте победительницы престижнейших соревнований, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Одной из первых наград спортсменки стала бронзовая медаль I Европейских игр. Несмотря на то что те соревнования только раскрывали потенциал белорусского таланта, на азербайджанском ковре девушка чувствовала себя уверенно. О бронзе на I Европейских играх: «Это было как Европа, такого масштабного уровня, как мини-Олимпиада»

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпийских игр в Рио:

Это было как Европа, такого масштабного уровня, как мини-Олимпиада. До этого я побывала в Казани на Всемирной Универсиаде. Было всё такого же формата – олимпийская деревня... Поэтому это не стало для меня чем-то новым, но всё равно интересно. «Нужно собираться, бороться и выигрывать медаль за третье место» А после I Европейских игр понеслось: золото чемпионата Европы-2016, Олимпиада в Рио, откуда Мария уехала серебряной призеркой. И серебро чемпионата Старого Света в 2017 году. Тем не менее, те поединки в Баку девушка до сих пор вспоминает с улыбкой. Хотя тогда Маше было не до смеха. Уступив украинке в битве за финал, девушке пришлось сражаться за бронзу турнира. «Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр

Мария Мамошук:

Запомнился такой момент: боролась за выход в финал, проиграла украинке, и тренер мой со мной не поехал. Я проиграла, должна была бороться за третье место. И он пишет: «Ты что, бороться не умеешь?». А я до этого давно не проигрывала, и у меня шок, поняла, что нужно собираться, бороться и выигрывать медаль за третье место. Настроилась и быстро справилась с румынкой. «Цель одна – хорошо бороться, достойно бороться и выигрывать» Следующим этапом в карьере девушки стал чемпионат мира, однако уехать оттуда Мамошук смогла лишь с травмой. Операция, через полгода еще одна. Потом Мария скажет, что в первые три месяца после повреждения не хотелось ничего. Но борец – он борец всегда: и на ковре, и за пределами его. Сейчас, перед главным стартом сезона, лидер нашей женской сборной ставит смелые задачи.

Мария Мамошук:

На все соревнования еду с конкретной задачей – победить. Думаю, все так едут. В нашей команде нет туристов. Цель одна – хорошо бороться, достойно бороться и выигрывать. «На ковер нужно выходить с холодной головой» II Европейские игры – топовое событие, в программу которых входит вольная борьба. И хоть Беларусь не раз расстилала ковры для престижных международных соревнований, таким вниманием, как сейчас, эта дисциплина не пользовалась. С одной стороны, дома и стены родные помогают, и поддержка болельщиков заставляет творить немыслимые вещи. С другой – есть волнение и груз ответственности перед своими трибунами.

Мария Мамошук:

Ты не должен вешать на себя этот груз ответственности. Если ты будешь это делать, будет тяжело. Будет давление, будешь психологически напряжен, постоянно думать, как хорошо выступить. К этим соревнованиям нужно относиться как к обычным турнирам. Причем так относиться нужно к любым соревнованиям, не важно: мир, Европа, Олимпиада, Европейские игры. На ковер нужно выходить с холодной головой. «Мама у меня впечатлительная, эмоциональная. Она не приедет» Со всеми физическими и психологическими трудностями спортсменам помогает справиться поддержка самых родных и близких. И хоть на трибунах будет хватать фанатов Марии Мамошук, один из главных болельщиков выбрал альтернативный способ поддержки.

Мария Мамошук:

Мама у меня впечатлительная, эмоциональная. Она не приедет, дома посмотрит. И мне так будет спокойнее. А вот первый тренер уже будет на трибунах, друзья также будут поддерживать. «Главное, чтобы наши выступали, а в каком виде спорта – не имеет значения» Вместе с тем, сама Мария в свободное от соревнований время готова присоединиться к армии болельщиков. Еще бы – 15 видов спорта – есть из чего выбирать. Между делом девушка призналась, что в приоритете гимнастика, однако это далеко не всё.