Если бы остался в донецком «Шахтёре», всё сложилось бы по-другому: Тимофей Калачёв о футбольной карьере

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В свои 35 лет, оглядываясь на футбольную карьеру. Вы вспоминаете те моменты, когда всё могло пойти по-другому? Или, в общем, даже и шанса не было? Я скажу, что Вы – успешны. Всё-таки, лучший футболист нашей страны. Могли к Вам повернуться ещё более звёзды?

Тимофей Калачёв:

Я думаю, что единственный момент, где могло быть по-другому, когда я перешёл в донецкий «Шахтёр», когда у меня, в принципе, всё очень неплохо начало получаться, я боролся за попадание в состав и в команде. Ну, так всё развернулось, что я потом ушёл в аренду и где-то вот, если бы я остался в этой большой команде – в то время, может быть, всё сложилось по-другому. В остальном же я очень доволен всем, что у меня происходило.