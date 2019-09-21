Победы в мини-футболе и настольном теннисе: как прошёл первый день спартакиады в Стайках для команды СТВ

Новости Беларуси. Спорт и СМИ – в одном темпе. Соревнования, которые журналисты не просто освещают, а принимают в них активное участие, прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спорт и СМИ – в одном темпе. Соревнования, которые журналисты не просто освещают, а принимают в них активное участие, прошли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спартакиада «Здоровье» в очередной раз заставила телеведущих, операторов, видеоинженеров и представителей пишущей братии оторваться от компьютеров и камер, чтобы показать свои спортивные достижения.
О том, как прошел первый день соревнований, сюжет корреспондента Ирины Петыш.
В рабочие будни они могут даже не пересекаться, когда каждый занимается своей сферой. Однако сегодня на спартакиаде корреспонденты, операторы, ведущие и видеоинженеры – в одной команде СТВ.
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Найти на площадке «своих» несложно: ярко-красная форма громко говорит о командной принадлежности. В программе соревнований семь видов спорта, два из них – командные. Волейбол и мини-футбол здесь – отличный тимбилдинг.
Владислав Кунейко, телеоператор СТВ:
Я на СТВ относительно недавно, второй месяц работаю. И когда поступило предложение пробежать марафон, поучаствовать в спартакиаде, я сразу же согласился, чтобы узнать лучше коллектив. С операторами я уже познакомился у себя, в дирекции телепроизводства, а с другими отделами еще нет. Тут мы все вместе, играем, сплачиваемся, общаемся. Очень круто, очень весело!
Дебютантов в команде с радостью встречают и старожилы. Так, например, в мини-футболе обновленным составом удалось в первом матче одолеть команду ОНТ.
Евгений Василевский, инженер-системотехник СТВ:
В этом дерби телецентра на Коммунистической мы наконец-то взяли верх. У нас давние счеты с этой командой. В этот раз у нас сплав молодости и опыта, и нам удалось уверенно их переиграть со счетом 4:0. Сейчас парни молодые со студии пришли, очень нам помогают. Будем стараться занять призовые места.
Сегодня нашей команде по мини-футболу до пьедестала не хватило совсем немного, как итог – 4 место. А вот в настольном теннисе титул действующих чемпионов сотрудники СТВ защитили. Однако в 2019 году в наших планах и борьба за награды общекомандного турнира.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Хотелось бы выиграть во всех видах спорта. Посмотрим. Не только мы готовимся, но и наши коллеги готовятся к этой большой спартакиаде. Победит сильнейший!
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Соревнования проходят два дня. Сегодня в расписании пять дисциплин, завтра, 22 сентября, команды усилят представители перетягивания каната и гиревого спорта. Однако в таком формате соревнований иногда важен не столько результат, сколько сам процесс.
Ирина Петыш, корреспондент СТВ:
Спартакиада-2019 – большой не только спортивный, но и коллективный праздник, где коллеги по работе становятся и коллегами по большой спортивной команде.