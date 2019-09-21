Соперничество в работе и на спортивной площадке. Гендиректор телеканала СТВ рассказал о спартакиаде белорусских СМИ

Новости Беларуси. Внимание белорусских СМИ в эти выходные приковано к спорту. Но журналисты не только пишут о нем, но и сами сражаются за победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центр спортивных баталий – Стайки. Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках

Спартакиада собрала работников телеканалов, интернет-изданий, газет, издательств. Всего – 14 команд. В борьбу за награды вступила и команда СТВ. В ярко-красную спортивную форму переоделись корреспонденты, ведущие, операторы, видеоинженеры и технические работники. Капитанами спортивных команд, как и на работе, стали руководители организаций.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Думаю, очень сплочает и объединяет. Даже выход команд и совместная проходка показала, что все друг друга очень хорошо знают и уважают. Соперничество возможно, конечно же, в работе, но и на спортивной площадке оно не отменяется. Поэтому надеюсь, что будет фейр-плей, чистая, честная игра. Хотелось бы пожелать победы «Столичному телевидению».