Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках

Новости Беларуси. В эти выходные большинство белорусских СМИ сконцентрируются на спорте. Но журналисты будут не писать о нем, а непосредственно участвовать и сражаться за победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Петыш, корреспондент СТВ:

Команда СТВ уже завершила свой первый волейбольный матч. К сожалению, мы уступили в двух партиях команде из Белтелерадиокомпании. Но надеемся, что сотрудники нашего телеканала еще смогут взять реванш.

Главная тема здесь сегодня – спорт. Именно спорт объединил 14 команд. Это представители СМИ, работники телеканалов, интернет-изданий, издательств. Все они сегодня сражаются за победу в общекомандном первенстве и отдельно в семи спортивных дисциплинах. В составе команды телеканала СТВ 21 человек.