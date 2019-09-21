Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках

Новости Беларуси. В эти выходные большинство белорусских СМИ сконцентрируются на спорте. Но журналисты будут не писать о нем, а непосредственно участвовать и сражаться за победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти выходные большинство белорусских СМИ сконцентрируются на спорте. Но журналисты будут не писать о нем, а непосредственно участвовать и сражаться за победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центр спортивных баталий – Стайки, где проходит спартакиада «Здоровье». Участие в турнире принимает и команда телеканала СТВ.
Наш корреспондент Ирина Петыш поддерживает коллег и уже готова передать атмосферу спортивного праздника.
Ирина Петыш, корреспондент СТВ:
Команда СТВ уже завершила свой первый волейбольный матч. К сожалению, мы уступили в двух партиях команде из Белтелерадиокомпании. Но надеемся, что сотрудники нашего телеканала еще смогут взять реванш.
Главная тема здесь сегодня – спорт. Именно спорт объединил 14 команд. Это представители СМИ, работники телеканалов, интернет-изданий, издательств. Все они сегодня сражаются за победу в общекомандном первенстве и отдельно в семи спортивных дисциплинах. В составе команды телеканала СТВ 21 человек.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Руководители телекомпаний и вообще руководители отрасли выступают в дартсе. Конечно, такой не очень активный вид спорта, но все-таки интересный и требует определенной сноровки и точности. Точно так же, как требуют точности факты, подтверждаемые в телевидении.
Наталья Федорцова, корреспондент СТВ:
Всё очень круто! Это действительно здорово быть частью такого большого праздника. Мы в таком предвкушении, уже вся команда на адреналине, уже готовы сражаться, готовы выходить, побеждать. На самое деле, все равны, никто не смотрит: ты ведущий, видеоинженер, оператор – не важно. Все в одной команде, все в команде СТВ.