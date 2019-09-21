Прямой эфир

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках

21 сентября 2019 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти выходные большинство белорусских СМИ сконцентрируются на спорте. Но журналисты будут не писать о нем, а непосредственно участвовать и сражаться за победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-1

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-3

Центр спортивных баталий – Стайки, где проходит спартакиада «Здоровье». Участие в турнире принимает и команда телеканала СТВ.

Наш корреспондент Ирина Петыш поддерживает коллег и уже готова передать атмосферу спортивного праздника.

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-6

Ирина Петыш, корреспондент СТВ:
Команда СТВ уже завершила свой первый волейбольный матч. К сожалению, мы уступили в двух партиях команде из Белтелерадиокомпании. Но надеемся, что сотрудники нашего телеканала еще смогут взять реванш.

Главная тема здесь сегодня – спорт. Именно спорт объединил 14 команд. Это представители СМИ, работники телеканалов, интернет-изданий, издательств. Все они сегодня сражаются за победу в общекомандном первенстве и отдельно в семи спортивных дисциплинах. В составе команды телеканала СТВ 21 человек.

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-9

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-11

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-13

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Руководители телекомпаний и вообще руководители отрасли выступают в дартсе. Конечно, такой не очень активный вид спорта, но все-таки интересный и требует определенной сноровки и точности. Точно так же, как требуют точности факты, подтверждаемые в телевидении.

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-16

Наталья Федорцова, корреспондент СТВ:
Всё очень круто! Это действительно здорово быть частью такого большого праздника. Мы в таком предвкушении, уже вся команда на адреналине, уже готовы сражаться, готовы выходить, побеждать. На самое деле, все равны, никто не смотрит: ты ведущий, видеоинженер, оператор – не важно. Все в одной команде, все в команде СТВ.

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-19

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-21

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-23

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-25

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-27

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-29

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-31

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-33

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-35

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-37

Все за общую победу: сотрудники телеканала СТВ принимают участие в спартакиаде белорусских СМИ в Стайках-39

# Спортивный праздник # Игорь Луцкий # Ирина Петыш # Наталья Федорцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск» с минимальным счётом обыграл «Славию»
20 сентября 2019 20:46

«Минск» с минимальным счётом обыграл «Славию»

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке
20 сентября 2019 19:29

«Несмотря на погоду, будем сражаться до конца»: турнир по троеборью проходит в Ратомке

Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ
20 сентября 2019 09:52

Как определить, в какой вид спорта отдать ребёнка? Сходите в ФОЦ