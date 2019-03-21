Победительница Кубка Беларуси по выездке-2019: «Очень хорошо оценили нас»

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по выездке, который принимает Ратомка, спортсмены разыграли три комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми в манеж вышли всадники, выступающие на лошадях-четырехлетках (это самый дальний резерв для национальной команды). Из 10 заявленных дуэтов лучшую программу продемонстрировали Елена Манулик и ее конь Киан.

Елена Манулик, победительница Кубка Беларуси по выездке:

Сейчас только начало сезона. К концу сезона их будет порядка 20, а то и больше. Просто сейчас не все лошади еще пришли в эту форму. Очень довольна, очень хорошо оценили нас. Для четырехлетней лошади нужно просто чтобы у нее был контакт с человеком. Они должны двигаться ритмично – это самое главное. При этом расслабленно. Показать расширение рамки небольшое и то, что они сокращаются.