Победительница Кубка Беларуси по выездке-2019: «Очень хорошо оценили нас»
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по выездке, который принимает Ратомка, спортсмены разыграли три комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первыми в манеж вышли всадники, выступающие на лошадях-четырехлетках (это самый дальний резерв для национальной команды). Из 10 заявленных дуэтов лучшую программу продемонстрировали Елена Манулик и ее конь Киан.
Елена Манулик, победительница Кубка Беларуси по выездке:
Сейчас только начало сезона. К концу сезона их будет порядка 20, а то и больше. Просто сейчас не все лошади еще пришли в эту форму. Очень довольна, очень хорошо оценили нас.
Для четырехлетней лошади нужно просто чтобы у нее был контакт с человеком. Они должны двигаться ритмично – это самое главное. При этом расслабленно. Показать расширение рамки небольшое и то, что они сокращаются.
В противостоянии спортсменов, выступавших на шестилетних лошадях, не было равных Марине Химороде и ее Легранду. Сегодня пары боролись за «Средний приз № 2». Он достался Варваре Павленко и коню Банавуру.
22 марта будут названы обладатели «Большого приза» и «Среднего приза № 1». Отметим, что в соревнованиях принимает участие рекордное колличество лошадей – 71. Заключительный день Кубка Беларуси пройдет в субботу, 23 марта.