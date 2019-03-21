«Все получилось»: Захаров о победе «Юности» во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. «Юность» на победной тропе. Минский клуб выиграл и второй матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И снова хоккеисты «Динамо-Молодечно» повержены со счетом 4:1. Уже в первом периоде игры 21 марта минчане отгрузили в ворота соперников три шайбы. Открыл счет Жидких, затем отличился Развадовский в большинстве, а после Дрозд. Во втором периоде Гайнетдинов еще более упрочил преимущество «красно-синих». Все, что удалось парням Юрия Файкова, – это забросить одну ответную шайбу. Она на счету Белевича.

4:1 в матче и 2:0 в серии – «Юность» пока выглядит значительно сильнее «Динамо-Молодечно».