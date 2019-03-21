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Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

21 марта 2019 20:40
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Новости Беларуси. Команда «Медведь» стала победителем «Золотой шайбы» в дивизионе А младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе-1

В финале соревнований в Орше ребята, представляющие Московский район столицы, встречачись с юными хоккеистами солигорского «Шахтера». Решающий поединок наверняка понравился зрителям. Счет открыли солигорчане, но «медведи» сравняли, а за две минуты до финальной сирены нападающий минчан Иван Дорогуш забросил победную шайбу.

2:1 – выиграли «Медведи».

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе-4

Сергей Ерадич, тренер команды «Медведи» (Минск):
За счет желания ребят. Обе команды очень ровный показали, хороший хоккей, замечательный. Обе хотели победить. Но нашим, наверное, чуть больше этого хотелось. Чуть-чуть, но этого «чуть-чуть» хватило.

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе-7

Иван Дорогуш, игрок команды «Медведи» (Минск):
Начали проигрывать потому, что потеряли хватку. Но тренеры сделали все – мы выиграли. Мы чемпионы!

«Медведь» – чемпион. Второе место у «Шахтера», а замкнула тройку призеров еще одна минская команда «Грифоны».

# Хоккей Беларуси # Сергей Ерадич # Иван Дорогуш # Фотофакт

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