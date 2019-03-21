Екатерина Тимофеева: Европейские игры – это как мини-олимпиада

Новости Беларуси. Команда программы «Неделя спорта» на СТВ продолжает рассказывать о белорусах – призерах первых Европейских игр. 24 марта гостьей станет спортсменка, ныне главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука Екатерина Тимофеева.
В интервью нашему корреспонденту Анжелике Урман она рассказала, чем запомнились ей Европейские игры в Баку, где хранятся медали и почему пришлось карьеру действующей спортсменки сменить на тренерскую.
Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука:
Это как мини-олимпиада. Мы завоевали медали, и я ими очень горжусь. Твой труд и пот на тренировках был вознагражден.
Анжелика Урман, СТВ:
Где хранятся ваши медали?
Екатерина Тимофеева:
Хранятся дома в коробке. Пересматриваю очень редко. Чаще дочь интересуется: «Мама, это за что, мама, это откуда».
Анжелика Урман:
Вы завоевали серебро, не обидно?
Екатерина Тимофеева:
Мы были близки, чтобы занять первое место. Но итальянки невероятно сильны. На тот момент – одни их мировых лидеров.
Команда выступила слаженно и очень ровно. Все девушки – я, Аня и Лена – мы были как одно целое. Мы этим же составом были и на пьедестале чемпионата мира. Я могу так описать: этот состав работал на результат и этот результат давал.
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