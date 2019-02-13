Победителей ждёт ЧЕ в Польше. Кубок Беларуси по спортивной гимнастике принимает Могилёв

Новости Беларуси. В Могилеве проходит Кубок Беларуси по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам этих соревнований станет ясно, кто отправится в апреле на личный чемпионат Европы в Польшу.

Что касается Кубка Беларуси, то в Могилев приехали сильнейшие гимнасты страны (всего более 60 человек), а также один представитель Литвы. Именно Роберт Творогаль и выиграл турнир в многоборье. У женщин в этом виде программы викторию праздновала Анастасия Алистратова.

Александр Баранов, главный тренер мужской сборной Беларуси по спортивной гимнастике:

Сегодня меня ребята очень огорчили. Получилось очень много падений. Где-то они перегорели. Хотели показать высокий уровень. Очень много падений получилось.

Завтра в финале опять все участвуют. Даже тех, кто не попал, я буду включать дополнительно вне конкурса, чтобы ребята еще набирались опыта и постарались показать, что они могут.

13 февраля участники поспорят за награды в отдельных видах программы. На предстоящем чемпионате Европы гимнасты разыграют лицензии на II Европейские игры, которые примет Минск в июне.