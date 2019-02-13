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Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей

13 февраля 2019 12:22
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Новости Беларуси. Хоккеист Михаил Грабовский провел мастер-класс для детей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Видео и фото с мероприятия самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ поделился на своей странице в Instargam. В соцсетях спортсмен поблагодарил ОАЭ за прием.

Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей -1

Фото: instagram.com/officialgrabo

Михаил Грабовский:
«Вегас» — не единственный пустынный хоккей.

Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей -4

Фото: instagram.com/officialgrabo

На кадрах хоккеист занимается на льду вместе с детьми.

Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей -7

Фото: instagram.com/officialgrabo

Михаилу Грабовскому 31 января исполнилось 35 лет. Хоккеист не играл в официальных матчах с 2016 года из-за полученной травмы.

Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей -10

Фото: instagram.com/officialgrabo

В составе сборной Беларуси спортсмен принимал участие в восьми чемпионатах мира.

Весной 2018 года Михаил Грабовский в большом интервью рассказывал: «Есть вопросы, что я буду дальше делать, чем заниматься» (читать далее).

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Фотофакт

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