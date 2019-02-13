Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей
Новости Беларуси. Хоккеист Михаил Грабовский провел мастер-класс для детей в Объединенных Арабских Эмиратах.
Видео и фото с мероприятия самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ поделился на своей странице в Instargam. В соцсетях спортсмен поблагодарил ОАЭ за прием.
Фото: instagram.com/officialgrabo
Михаил Грабовский:
«Вегас» — не единственный пустынный хоккей.
Фото: instagram.com/officialgrabo
На кадрах хоккеист занимается на льду вместе с детьми.
Фото: instagram.com/officialgrabo
Михаилу Грабовскому 31 января исполнилось 35 лет. Хоккеист не играл в официальных матчах с 2016 года из-за полученной травмы.
Фото: instagram.com/officialgrabo
В составе сборной Беларуси спортсмен принимал участие в восьми чемпионатах мира.
Весной 2018 года Михаил Грабовский в большом интервью рассказывал: «Есть вопросы, что я буду дальше делать, чем заниматься» (читать далее).