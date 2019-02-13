Михаил Грабовский провел в ОАЭ мастер-класс для детей

Новости Беларуси. Хоккеист Михаил Грабовский провел мастер-класс для детей в Объединенных Арабских Эмиратах. Видео и фото с мероприятия самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ поделился на своей странице в Instargam. В соцсетях спортсмен поблагодарил ОАЭ за прием.

Фото: instagram.com/officialgrabo

Михаил Грабовский:

«Вегас» — не единственный пустынный хоккей.

Фото: instagram.com/officialgrabo

На кадрах хоккеист занимается на льду вместе с детьми.

Фото: instagram.com/officialgrabo

Михаилу Грабовскому 31 января исполнилось 35 лет. Хоккеист не играл в официальных матчах с 2016 года из-за полученной травмы.

Фото: instagram.com/officialgrabo