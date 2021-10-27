Поединок продлился почти полтора часа. Теннисист Ивашко проиграл Рублёву на турнире в Питере

В мужской одиночке за выход в четвертьфинал 46 ракетка мира Илья Ивашко встретился с первым сеяным, россиянином Андреем Рублевым (шестой в мировом табеле о рангах). Отметим, что спортсмены встречались лишь раз, два года назад. Тогда в трехсетовой дуэли был сильнее Рублев – 2:1.