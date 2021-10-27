Поединок продлился почти полтора часа. Теннисист Ивашко проиграл Рублёву на турнире в Питере

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге проходит престижный теннисный турнир категории 250, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге проходит престижный теннисный турнир категории 250, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В мужской одиночке за выход в четвертьфинал 46 ракетка мира Илья Ивашко встретился с первым сеяным, россиянином Андреем Рублевым (шестой в мировом табеле о рангах). Отметим, что спортсмены встречались лишь раз, два года назад. Тогда в трехсетовой дуэли был сильнее Рублев – 2:1.
В среду, 27 октября, первый сет остался также за хозяином турнира – 6:4. После Ивашко попытался изменить ход игры и навязать свои правила, но тщетно, Рублев стоял несгибаемо. Второй сет также остался за ним и с таким же счетом – 6:4. Поединок продлился без одной минуты полтора часа.