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Поединок продлился почти полтора часа. Теннисист Ивашко проиграл Рублёву на турнире в Питере

27 октября 2021 21:11
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Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге проходит престижный теннисный турнир категории 250, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок продлился почти полтора часа. Теннисист Ивашко проиграл Рублёву на турнире в Питере-1

В мужской одиночке за выход в четвертьфинал 46 ракетка мира Илья Ивашко встретился с первым сеяным, россиянином Андреем Рублевым (шестой в мировом табеле о рангах). Отметим, что спортсмены встречались лишь раз, два года назад. Тогда в трехсетовой дуэли был сильнее Рублев – 2:1.

Поединок продлился почти полтора часа. Теннисист Ивашко проиграл Рублёву на турнире в Питере-4

В среду, 27 октября, первый сет остался также за хозяином турнира – 6:4. После Ивашко попытался изменить ход игры и навязать свои правила, но тщетно, Рублев стоял несгибаемо. Второй сет также остался за ним и с таким же счетом – 6:4. Поединок продлился без одной минуты полтора часа.

# Теннис # Илья Ивашко # Андрей Рублев # Фотофакт

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