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Квалификация ЧМ-2023. Женская сборная Беларуси по футболу уступила Нидерландам

27 октября 2021 14:00
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Новости Беларуси. Неудачей для наших футболисток завершился домашний матч квалификации на чемпионат мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Квалификация ЧМ-2023. Женская сборная Беларуси по футболу уступила Нидерландам-1

Игра шла очень ровно, но под конец противостояния гости все же смогли набрать преимущество. Первый гол в наши ворота был забит на 71-й минуте. Белоруски пытались ответить, но исправить ситуацию не удалось. Итог – 2:0 в пользу Нидерландов. Следующую игру наша сборная проведет против дружины Кипра, которую нам уже удавалось побеждать. Предыдущая встреча закончилась в нашу пользу со счетом 4:1.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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