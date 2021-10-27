Квалификация ЧМ-2023. Женская сборная Беларуси по футболу уступила Нидерландам

Новости Беларуси. Неудачей для наших футболисток завершился домашний матч квалификации на чемпионат мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Неудачей для наших футболисток завершился домашний матч квалификации на чемпионат мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игра шла очень ровно, но под конец противостояния гости все же смогли набрать преимущество. Первый гол в наши ворота был забит на 71-й минуте. Белоруски пытались ответить, но исправить ситуацию не удалось. Итог – 2:0 в пользу Нидерландов. Следующую игру наша сборная проведет против дружины Кипра, которую нам уже удавалось побеждать. Предыдущая встреча закончилась в нашу пользу со счетом 4:1.