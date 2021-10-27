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Футбол. Солигорский «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Беларуси

27 октября 2021 21:18
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Беларуси. До завершения чемпионата остается еще три тура, однако подопечные Алексея Баги очень спешили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Солигорский «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Беларуси-1

Всего одна победа над Гомелем, и титул в кармане. Казалось так просто, но на деле получилась красивая и острая игра. Первыми в бой пошли хозяева – и Андрей Соловей дарит своим болельщикам надежду. Именно так закончилась первая 45-минутка.

Футбол. Солигорский «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Беларуси-4

А вот дальше была и интрига, и развязка. Егор Филипенко не согласился с таким раскладом и сравнял счет. Максим Скавыш удвоил преимущество. И все ликовали о досрочной победе «Шахтера», однако интригу завязал Вадим Побудей – 2:2.

Футбол. Солигорский «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Беларуси-7

Основного времени не хватило и в дополнительный отрезок – 4 минуты. Павел Чикида принес досрочное чемпионство.

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Андрей Соловей # Егор Филипенко # Максим Скавыш # Вадим Побудей # Павел Чикида # Фотофакт

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