Футбол. Солигорский «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Беларуси

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Беларуси. До завершения чемпионата остается еще три тура, однако подопечные Алексея Баги очень спешили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего одна победа над Гомелем, и титул в кармане. Казалось так просто, но на деле получилась красивая и острая игра. Первыми в бой пошли хозяева – и Андрей Соловей дарит своим болельщикам надежду. Именно так закончилась первая 45-минутка.

А вот дальше была и интрига, и развязка. Егор Филипенко не согласился с таким раскладом и сравнял счет. Максим Скавыш удвоил преимущество. И все ликовали о досрочной победе «Шахтера», однако интригу завязал Вадим Побудей – 2:2.