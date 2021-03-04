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В ЧБ по хоккею сыграны очередные матчи. Вот их результаты

04 марта 2021 21:06
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Новости Беларуси. Матч между «Юностью» и «Брестом» вовсе не единственный, который состоялся в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В афише игрового вечера значились еще три противостояния.

В ЧБ по хоккею сыграны очередные матчи. Вот их результаты-1

Результаты матчей перед вами (в скобках указаны счета после двух встреч). Теперь четвертьфинальные серии берут небольшую паузу. Дуэли возобновятся 7 марта.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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