В ЧБ по хоккею сыграны очередные матчи. Вот их результаты

Новости Беларуси. Матч между «Юностью» и «Брестом» вовсе не единственный, который состоялся в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В афише игрового вечера значились еще три противостояния.
Новости Беларуси. Матч между «Юностью» и «Брестом» вовсе не единственный, который состоялся в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В афише игрового вечера значились еще три противостояния.
Результаты матчей перед вами (в скобках указаны счета после двух встреч). Теперь четвертьфинальные серии берут небольшую паузу. Дуэли возобновятся 7 марта.