Плей-офф ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Юность» и сравнял счёт в полуфинальной серии
Новости Беларуси. Борьба за финал чемпионата страны по хоккею продолжается и становится все более напряженной. 28 марта «Металлург» сравнял счет в полуфинальной серии – 3:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашней площадке «волки» были неудержимы: по две шайбы подопечные Анатолия Степанищева забросили в первом и третьем периодах, единожды поразили ворота минчан во второй 20-минутке.
Гости же смогли ответить лишь один раз. Как итог – 5:1, «Юность» терпит самое крупное поражение в плей-офф за четыре года. И теперь судьба путевки в финал не кажется такой уж однозначной. Все решится 30 марта на льду «Чижовка-Арены». Начало матча в 19 часов.
Напомним, что первым финалистом турнира стал «Гомель», выбивший из борьбы «Шахтер».