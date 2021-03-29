Плей-офф ЧБ по хоккею. «Металлург» обыграл «Юность» и сравнял счёт в полуфинальной серии

Новости Беларуси. Борьба за финал чемпионата страны по хоккею продолжается и становится все более напряженной. 28 марта «Металлург» сравнял счет в полуфинальной серии – 3:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На домашней площадке «волки» были неудержимы: по две шайбы подопечные Анатолия Степанищева забросили в первом и третьем периодах, единожды поразили ворота минчан во второй 20-минутке.