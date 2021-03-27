Волейбол. В Молодёжной лиге России «Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово»

Белорусский клуб гостит в Калининграде и не знает поражений. 27 марта была повержена дружина «Заречье-Одинцово» – 3:0. С аналогичным результатом, но ранее пал «Локомотив СШОР». Также в активе белорусок виктории со счетом 3:1.