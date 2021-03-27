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Волейбол. В Молодёжной лиге России «Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово»

27 марта 2021 19:18
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Новости Беларуси. «Минчанка-2» успешно проводит матчи очередного тура Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. В Молодёжной лиге России «Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово»-1

Белорусский клуб гостит в Калининграде и не знает поражений. 27 марта была повержена дружина «Заречье-Одинцово» – 3:0. С аналогичным результатом, но ранее пал «Локомотив СШОР». Также в активе белорусок виктории со счетом 3:1.

Волейбол. В Молодёжной лиге России «Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово»-4

Под нашим напором не устояли «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-Краснодар». Тур в Калининграде завершится 28 марта. В оппонентах будет «Динамо-Метар».

# Волейбол # Фотофакт

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