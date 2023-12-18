Белорусские шашисты выиграли 3 золота на турнире в Азербайджане

3 золота выиграли белорусские шашисты по итогам международного турнира в Азербайджане. Всего нашу страну представляли 9 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трое оказались лучшими. Наиболее убедительной оказалась виктория Алексея Куницы. Ближайшего конкурента он опередил на четыре очка. Также не знали равных Мария Чеснакова и Степан Дорошенко.