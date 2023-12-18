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Белорусские шашисты выиграли 3 золота на турнире в Азербайджане

18 декабря 2023 13:00
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3 золота выиграли белорусские шашисты по итогам международного турнира в Азербайджане. Всего нашу страну представляли 9 человек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шашисты выиграли 3 золота на турнире в Азербайджане-1

Трое оказались лучшими. Наиболее убедительной оказалась виктория Алексея Куницы. Ближайшего конкурента он опередил на четыре очка. Также не знали равных Мария Чеснакова и Степан Дорошенко.

# Спортивные соревнования

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