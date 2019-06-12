«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

Новости Беларуси. Виктория Азаренко настроена принять участие в токийской Олимпиаде. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка в миксте возобновила тренировки после рождения сына и сейчас находится на 42-й позиции рейтинга WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На главные Игры четырехлетия теннисисты отбираются по рейтингу. После завершения Roland Garros в 2020 году станет понятно, кто представит свои страны на Олимпиаде в Японии.

Ну а 12 июня в Минске Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов.