Прямой эфир

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске

12 июня 2019 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виктория Азаренко настроена принять участие в токийской Олимпиаде. Экс-первая ракетка мира и олимпийская чемпионка в миксте возобновила тренировки после рождения сына и сейчас находится на 42-й позиции рейтинга WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске-1

На главные Игры четырехлетия теннисисты отбираются по рейтингу. После завершения Roland Garros в 2020 году станет понятно, кто представит свои страны на Олимпиаде в Японии.

Ну а 12 июня в Минске Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов.

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске-4

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:
Я очень рада находится дома. Рада, что появилась такая возможность перезарядиться и немного отдохнуть, начать подготовку к траве. Думаю, что мастер-класс сегодня прошел успешно. Планировали полчаса, получилось полтора часа. Это только в плюс.

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске-7

Ближайшим стартом, на котором выступит Виктория Азаренко, станет теннисный турнир в Испании с призовым фондом 250 тысяч долларов.

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске-10

«Планировали полчаса, получилось полтора»: Виктория Азаренко провела мастер-класс для юных спортсменов в Минске-12

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр
12 июня 2019 17:50

«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»
12 июня 2019 17:33

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»

Белорусская бегунья Дарья Борисевич завоевала бронзу на турнире в Финляндии
12 июня 2019 11:37

Белорусская бегунья Дарья Борисевич завоевала бронзу на турнире в Финляндии