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«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»

12 июня 2019 17:33
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Новости Беларуси. Древний Несвиж принял эстафету огня II Европейских игр. «Пламя мира» встретили на главной площади торжественным флэшмобом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-1

Это и стало стартовой точкой эстафеты. Затем огонь пронесли от городской ратуши до дворцово-паркового комплекса, где гостей встретили театрализованной постановкой.

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-4

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-6

Михаил Семенов, бронзовый призер Олимпийски игр по греко-римской борьбе:
Сегодня очень волнительный и приятный момент, потому что наша страна принимает такое мероприятие.

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-9

Надежда Ермакова, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Мне кажется, энергетика огня – она дает возможность человеку почувствовать, что ты видишь самые ответственные минуты. Я болею за всех. Мой девиз – дружба должна победить.

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-12

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-14

В эстафете приняли участие девять факелоносцев. Знаменитые люди достойно пронесли «Пламя мира» по Несвижской земле. Далее эстафету огня примут Борисов и Жодино. Факел пронесут по спортивным объектам и валообразующим предприятиям.

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-17

«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»-19

# Европейские игры # Михаил Семенов # Надежда Ермакова # Фотофакт

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