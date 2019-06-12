«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»

Новости Беларуси. Древний Несвиж принял эстафету огня II Европейских игр. «Пламя мира» встретили на главной площади торжественным флэшмобом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Древний Несвиж принял эстафету огня II Европейских игр. «Пламя мира» встретили на главной площади торжественным флэшмобом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это и стало стартовой точкой эстафеты. Затем огонь пронесли от городской ратуши до дворцово-паркового комплекса, где гостей встретили театрализованной постановкой.
Михаил Семенов, бронзовый призер Олимпийски игр по греко-римской борьбе:
Сегодня очень волнительный и приятный момент, потому что наша страна принимает такое мероприятие.
Надежда Ермакова, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Мне кажется, энергетика огня – она дает возможность человеку почувствовать, что ты видишь самые ответственные минуты. Я болею за всех. Мой девиз – дружба должна победить.
В эстафете приняли участие девять факелоносцев. Знаменитые люди достойно пронесли «Пламя мира» по Несвижской земле. Далее эстафету огня примут Борисов и Жодино. Факел пронесут по спортивным объектам и валообразующим предприятиям.