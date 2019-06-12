«Дополнили её особенной вишенкой»: огранизаторы рассказали о сюрпризах церемонии открытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Самбо, карате, легкая атлетика и художественная гимнастика – эти дисциплины возглавляют рейтинг продаж билетов на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их уже продано 150 тысяч. Меньше всего шансов попасть на церемонию открытия: в продаже осталось только 10 % билетов. 12 июня организаторы приоткрыли завесу тайны грандиозного шоу. Для церемонии создали настоящую машину времени. Эффект моментального погружения обеспечит приложение дополненной реальности.

Его нужно загрузить на мобильный телефон заранее. Виртуальное сопровождение – совместная разработка белорусских и российских программистов. Впрочем, все эффекты будут дублироваться на экранах. А уникальные картины увидят и телезрители во время трансляции.

Евгений Тимащук, исполнительный продюсер ООО «АРТ СИТИ 5»:

Мы сделали все, что делается на Олимпийских играх, Европейских играх. Мы сделали такую же красочную и масштабную постановку, при этом дополнили ее особенной вишенкой. Это не то, для чего прямо стоит идти, это то, что позволит посмотреть историю страны, историю нашего народа. Мы хотим показать это всему миру.

Сергей Хомич, начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Впервые на открытии больших соревнований используется технология дополненной реальности. Думаю, что это не случайно, это еще одна возможность подчеркнуть статус страны, которая делает ставку на IT-технологии.