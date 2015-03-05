Первый за три года домашний плей-офф КХЛ для «Динамо»: два поражения, разгром, одна забитая шайба и акция болельщиков

Третий матч серии и первый на динамовском льду «зубры» и «Йокерит» провели 2 марта. Игре, уже по традиции, предшествовало красочное шоу, но не обошлось и без новинок.

Команду встречало не просто 15 тысяч болельщиков. В этот вечер на «Минск-Арене» была единая белая армия, всеми силами поддерживающая своих любимцев.

Сказать, что от происходящего захватывало дух – это практически не сказать ничего. А когда уже знакомый всем болельщикам Даниил Савеня стал исполнять гимны Финляндии и Беларуси, сердце замерло у каждого.

Это моменты, которые очень хочется помнить. И, безусловно, жаль, что не обошлось без тех, которые хочется поскорее забыть.

В этот вечер «Динамо» было суждено провести один из самых неудачных своих поединков.

Лишь первый период можно назвать хорошим в исполнении минчан. Второй получился просто катастрофическим: 15 минут, 5 пропущенных шайб дома. В матче плей-офф – это больно.

И как бы порой не чудили судьи, в том, что минчане сыграли ужасно, виноваты они сами и никто другой.

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Все решалось, с нашей точки зрения, в меньшинстве, когда мы пропустили два гола. Но это нас не оправдывает, потому что мы потом сделали ошибки в обороне. 5:0 против «Йокерита» – это очень много, но возможно все. Но у нас не получилось ни одного гола сегодня забить Карлссону.

Однако искать виноватых – дело неблагодарное. К счастью, у «зубров» был в запасе еще один домашний матч, выиграв который можно было реабилитироваться перед родными болельщиками и сделать счет в серии вновь равным.

Отметим: «Динамо» старалось.

Команда смотрелась куда лучше, чем днем ранее, и на самом старте второго периода Лукаш Крайчек подарил всем надежду, что и счет в этот вечер будет в пользу минчан.

Но все изменилось уже на экваторе встречи. Три минуты – и уже «Йокерит» ведет 2:1. К сожалению, неприятные для нас цифры так и продолжали гореть до конца игры, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Шарль Лингле, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Встреча получилась напряженной. Да, мы играли лучше, чем вчера, и очень жаль, что не смогли забросить больше, чтобы победить. Надеялись, что сможем выиграть хотя бы один матч дома. Но нам терять нечего, мы будем бороться до конца.

Ник Бэйлен, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Один гол – это очень мало. Чтобы выигрывать, и в плей-офф особенно, надо забивать куда больше. Но сейчас нам надо забыть об этом, сделать глубокий вдох и стараться победить в Хельсинки, чтобы еще вернуться играть домой.

Проведя хорошую встречу, «Динамо» все же уступило и теперь проигрывает в серии 1:3. «Йокериту» осталась одна виктория до выхода в следующий раунд, минчанам же для этого придется побеждать трижды кряду.

Но заглядывать так далеко вперед не будем. 5 марта – матч в Хельсинки, в котором, хочется верить, удача будет на стороне «зубров», а, следовательно, и серия еще может вернуться в Минск.