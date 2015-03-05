Дмитрий Дудик: «Гомель» – явный претендент на звание чемпиона, он будет играть в финале чемпионата Беларуси

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает главный тренер хоккейного клуба «Витебск» Дмитрий Дудик.

Дмитрий, следили за матчами «Динамо» против «Йокерита»? Ваши впечатления.

Дмитрий Дудик, хоккейный эксперт:

Вы знаете, несмотря на то, что «Динамо» проигрывает 1:3 в серии, я бы не сказал, что мы сильно уступаем «Йокериту». Видна тактическая задумка Любомира Поковича. Как, в принципе, это было видно весь сезон. Два звена остро атакующих, на которых возлагается задача по забрасыванию голов, и два звена сдерживающих. Это, скажем так, белорусские звенья, третье-четвертое. Единственное, что, на мой взгляд, не хватает 3-4 звену, это более жесткой игры в тело. То есть мы все-таки пытаемся играть в техничный хоккей, а в плей-офф это неприемлемо.

«Динамо» уступает в серии 1:3 и есть большая вероятность, что в этом сезоне команду на «Минск-Арене» мы уже не увидим. Впрочем, болельщики клуба по-прежнему настроены оптимистично.

Болельщики:

Обязательно вернется еще в Минск. Мы же болеем за нашу команду, поэтому мы верим в победу.

Я оптимист, я верю в победу, верю в свою страну, поэтому да.

Я верю в команду до последнего. Верю, что победим после вчерашнего поражения. По-другому и быть не может.

Во-первых, травмы были у игроков. Чичу травмирован был, болезнь была у Калюжного. Будем надеяться на лучшее, но я думаю, что тяжело будет.

«Йокерит» – серьезная команда, на самом деле, очень хорошо играет. Нам тяжело. В принципе, моменты нужно реализовывать свои, конечно.

Каждый уважающий себя болельщик должен оставаться на трибунах. Мы уже доказали в первом матче, что 2:0 отыгрывается. Люди не раз доказывали, что 3:0 в серии отыгрывается. Поэтому все в наших руках.

Болельщики всегда были, наверное, самым сильным звеном в нашей команде. Но у меня одного сложилось впечатление после первого домашнего матча, что это звено треснуло? Помимо того, что они потянулись к выходу раньше времени, когда наиболее была необходима эта поддержка, их бросили.

Дмитрий Дудик:

Я думаю, что это лишь несознательная часть болельщиков потянулась к выходу. Все-таки «Динамо» влюбило в себя огромное количество людей своей игрой и не заслужило даже при поражении 0:5 (это бывает) какой-то обструкции со стороны зрителей.

Переходим к плей-офф чемпионата Беларуси. Дмитрий, справедлива такая оценка: в матче с «Гомелем» у вашей команды действительно не было шансов? «Гомель» действительно на уровне Экстралиги выглядит очень серьезной командой.

Дмитрий Дудик:

Это явный претендент на звание чемпиона. Я уверен, что «Гомель» будет играть в финале. В нашей же серии, честно признаться, «Гомель» просто не позволил нам даже зацепиться за какую-то надежду, то есть пять минут, которые они расслабились за три матча, мы, в принципе, это время использовали, смогли забить два гола. Потом «Гомель» стал прежней командой. Той, которая идет к чемпионству. И, честно говоря, мы могли выиграть один матч только чудом. Это при том, что мы, в принципе, заранее готовили нашу команду к этой серии. И нужно было нейтрализовать ключевых игроков команды соперника. Это вратарь Брикун, Юра Наваренко и главный голеадор Брахманис. Если с Наваренко мы сумели справиться, то Брикун просто нас переиграл, и Брахманиса тоже упустили дважды. Это при том, что нашла команда показала, наверное, лучший хоккей в сезоне.

Давайте поговорим о сезоне «Витебска» в целом. Какую оценку команде дадите?

Дмитрий Дудик:

Я бы поставил оценку «удовлетворительно» все-таки, потому что мы могли не только седьмое место занять, а место повыше. Но здесь уже зависело все от того, в какие сроки начала работать организация клуба. Мы начали работать именно как профессиональная команда очень поздно – только сентябрь-октябрь. У нас покойный Владимир Васильевич Базеко собрал наблюдательный совет, который помогал нам решать финансовые проблемы. И в тот период времени мы сумели пригласить хороших хоккеистов, россиян. И где-то с октября мы уже начали, в принципе, достойно выступать в чемпионате Беларуси.

Наши коллеги-журналисты ставят лично вам в плюс умение работать с молодежью. В частности, нельзя не заметить прогресс в игре Никиты Ядроеца Он вошел в число лучших снайперов чемпионата. О нем что можете сказать?

Дмитрий Дудик:

Никита – это, конечно, самородок. Я считаю, наравне с тем же Левко и Елисеенко это плод, в принципе, упорной работы витебской детской школы. Конкретно по Никите, это игрок плана Александра Овечкина, то есть он не только забивает, но также может жестко вести силовую борьбу, если надо, подраться. Скромный парень вне площадки, он просто звереет, когда он на льду.

«Витебск» – команда небогатая все-таки. По финансовому состоянию она, наверное, не способна претендовать на какие-то сверхпозиции. Вы работаете с командой три сезона. Нет желания перейти на более высокий уровень или еще не все сделано?

Дмитрий Дудик:

Я не боюсь работать в команде-аутсайдере, я не боюсь каких-то временных финансовых затруднений. Единственное, чего я не хочу снова делать, это работать без перспективы. То есть когда по независящим от меня обстоятельствам я ничего не могу показать как тренер, потому что банально нет денег на более-менее приемлемых игроков.

Дмитрий, как считаете, участие белорусских клубов В МХЛ – полезный опыт или правильнее было бы воссоздать Восточно-европейскую хоккейную лигу хотя бы на таком, молодежном уровне?

Дмитрий Дудик:

Я все-таки за то, что у нас играют две команды в МХЛ и одна команда, «Динамо-Раубичи», – в МХЛ-Б. Потому что молодым парням в нашей лиге фарм-клубов, в том виде, в котором она сейчас существует, просто нечего делать. И поэтому я считаю, что на данный момент это во благо.

Не удивляет, что «Динамо-Шинник», в котором больше игроков молодежной сборной, выступает хуже «Юности»? Или там соперник намного сильнее?

Дмитрий Дудик:

Не удивляет. Дело в том, что у «Юности» есть своя школа, очень сильная школа детская. «Юности» есть откуда черпать кадры. «Динамо-Шинник» же собирает с миру по нитке и в последнее время у них, по-моему, 3-4 человека разошлись в свои дочерние команды. Кто-то вернулся в «Шахтер», в «Гомель», насколько я знаю. И это тоже, в принципе, мешает тренерам подвести команду именно к решающим матчам.