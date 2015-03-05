Единственный бразильский легионер в белорусском мини-футболе Рониньо провел мастер-класс для детей

Новости Беларуси. Новое поколение белорусского мини-футбола получило наставления от звезды мирового уровня.

Единственный бразильский легионер в белорусском чемпионате – Рониньо – провел мастер-класс на тренировке детского мини-футбольного клуба «Столица-Юни».

Он существует первый год, и подобное мероприятие также состоялось впервые. Было решено не отходить от традиционного представления о тренировке: сначала – общая физическая подготовка, затем – разминка и, наконец, игровые упражнения, в которых принимал активное участие и легионер.

Рониньо рассказал о бразильской технике и показал, как лучше отбирать мяч и бить по воротам. Под конец мастер-класса команда детей сразилась с дружиной тренеров.

В мини-футбольном клубе «Столица» обещают, что после столь удачной дебютной попытки они будут устраивать подобные тренировки чаще, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рониньо, нападающий МФК «Сталіца»:

Так как Бразилия – футбольная страна, детей у нас с раннего возраста отдают в футбольные секции, да и тренировки интенсивнее, чем в Беларуси – два раза в день. Это, наверное, главное отличие от белорусской школы. Нельзя сказать, что у бразильского футбола есть свой стиль. Скорее, у каждого футболиста есть личный стиль. Да, важно играть как единая команда, но в то же время каждый выделяется индивидуально.

Андрей Медведев, председатель правления МФК «Сталіца»:

Планируем и в будущем привлекать Рони. Возможно, в следующем сезоне у нас появятся еще легионеры, которые смогут привнести что-то новое. Поэтому, безусловно, будем планировать.