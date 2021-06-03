Артём Челядинский назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Артем Челядинский – исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо-Минск». Он был назначен вместо Леонида Кучука, ушедшего в отставку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый рулевой – воспитанник минского клуба. Он играл за «Динамо» с 1999 по 2001 годы. Далее были легионерские хлеба, однако завершал карьеру Челядинский именно в альма-матер. С 2018 года он тренировал дубль «бело-синих» и добился весьма неплохих показателей, выиграв чемпионат.

Более того, сменщики «Динамо» и сейчас лидируют в таблице. Однако руководство клуба решило доверить специалисту основной коллектив. Исполняющим обязанности главного тренера дублирующего состава назначен Радослав Орловский.