Футбол. Состоялась жеребьёвка полуфинала женского Кубка Беларуси

Новости Беларуси. 3 июня в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфиналов женского Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 3 июня в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфиналов женского Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, в Гродно встретятся «Неман» и «Минск», а в столице друг против друга сыграют «Динамо-БГУФК» и «Зорка-БДУ». Оба матча запланированы на 23 июня.
А финал состоится 7 августа. Он пройдет на домашнем поле команды-победителя в дуэли «Немана» и «Минска».