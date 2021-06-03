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Футбол. Состоялась жеребьёвка полуфинала женского Кубка Беларуси

03 июня 2021 17:16
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Новости Беларуси. 3 июня в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфиналов женского Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Состоялась жеребьёвка полуфинала женского Кубка Беларуси-1

Так, в Гродно встретятся «Неман» и «Минск», а в столице друг против друга сыграют «Динамо-БГУФК» и «Зорка-БДУ». Оба матча запланированы на 23 июня.

А финал состоится 7 августа. Он пройдет на домашнем поле команды-победителя в дуэли «Немана» и «Минска».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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