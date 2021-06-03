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Иван Янковский о подготовке белорусских вольников: «Им недостаточно лицензии, они хотят медаль на Олимпийских играх»

03 июня 2021 18:54
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Новости Беларуси. Белорусские борцы начали планомерную подготовку к Олимпийским играм в Токио. У представителей этого вида спорта восемь лицензий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Иван Янковский о подготовке белорусских вольников: «Им недостаточно лицензии, они хотят медаль на Олимпийских играх»-1

Две национальные команды – вольная и греко-римская – разместились в Стайках. Здесь основной упор делается на силовую работу. Кстати, именно вольники – рекордсмены по количеству квитков. Они имеют четыре пропуска. Тренерский штаб уже определился с кандидатами на поездку. Планируется, что в Токио нашу борьбу представят Магомедхабиб Кадимагомедов, Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Отметим, для нового главного тренера, Ивана Янковского, японский мультифорум будет дебютом в качестве рулевого.

Иван Янковский о подготовке белорусских вольников: «Им недостаточно лицензии, они хотят медаль на Олимпийских играх»-4

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Поднимаем общефизическую подготовку, работаем над функциональным – функционалку повышаем. Осталось нам пять дней до завершения сбора, и мы соберемся 20 июня на сборе. В Кисловодске будет у нас основной, ключевой, где мы будем готовиться со сборной России. Ребята в порядке, позитивно настроены. Что самое важное мне нравится в них, что им недостаточно лицензии, они хотят медаль на Олимпийских играх. Я в них верю.

Иван Янковский о подготовке белорусских вольников: «Им недостаточно лицензии, они хотят медаль на Олимпийских играх»-7

У борцов-классиков в активе один пропуск, и он не именной. А потому на заветный билет претендуют как минимум три человека. А вот кто именно выйдет на ковер в столице Японии, будет известно ближе к самому старту.

# Борьба # Иван Янковский # Магомедхабиб Кадимагомедов # Али Шабанов # Александр Гуштын # Денис Хроменков # Фотофакт

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