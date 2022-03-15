Гендиректор ХК «Динамо-Минск»: Крэйг и команда выполнили задачу попасть в плей-офф

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» подвел итоги сезона КХЛ 2021-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Функционеры позитивно оценили выступление команды, которая смогла показать неплохой результат, несмотря на перманентные сложности.

Основная цель, которую «зубры» ставили перед собой в сезоне – попадание в плей-офф Кубка Гагарина – была успешно выполнена. Тренерский штаб сделал выводы и знает, над чем нужно работать, чтобы дружина стала еще сильнее. Об этом заявил Крэйг Вудкрофт, который, к слову, планирует продолжить сотрудничество со столичной командой.

Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

У нас была такая промежуточная задача: попасть в плей-офф (подробности здесь). Эту задачу Крэйг и команда выполнили, продление его контракта – это вопрос автоматический. У самого Крэйга огромное желание остаться работать в нашей стране и приносить пользу минскому «Динамо». Тренер Крэйг здесь не временщик, который думает быстрее уехать домой, у него действительно планы работать на благо белорусского хоккея.